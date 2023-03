PSG : Un transfert légendaire à 150M€ se prépare, le rêve est terminé

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, le PSG pourrait tenter sa chance pour le transfert de Jude Bellingham. Néanmoins, il semblerait que Liverpool soit prêt à regarder le PSG dans les yeux et préparerait déjà une offre légendaire pour le football anglais.

De par ses performances avec le Borussia Dortmund ou la sélection anglaise à la Coupe du monde qui s’est déroulée au Qatar à l’automne dernier, Jude Bellingham (19 ans) pourrait être l’une des grandes attractions du mercato estival de 2023, soit deux ans avant l’expiration de son bail au BvB .

Bellingham dans le flou pour son mercato ?

Le PSG serait sur les rangs et ce n’est pas le discours que Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, a tenu à Sky Sports en décembre dernier qui affirmera le contraire. Le PSG est intéressé, au même titre que les plus grands clubs européens. D’après Football Insider, le Borussia Dortmund aurait ouvert les discussions avec Bellingham trouver un terrain d’entente concernant une prolongation de contrat, mais l’Anglais ne saurait toujours pas s’il voudra quitter le club de la Ruhr en fin de saison.

Un transfert légendaire de Liverpool pour Bellingham ?