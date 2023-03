Le PSG se prend un énorme stop sur le mercato

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato au Napoli, Khvicha Kvaratskhelia est l’une des grandes surprises de la saison. L’ailier géorgien aligne les performances de très haut niveau et forcément, les plus grands clubs d’Europe s’intéressent à lui. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions semble planifier un nouveau changement en profondeur de l’effectif.

A seulement 22 ans, Khvicha Kvaratskhelia est en train de conquérir l’Europe. L’ailier géorgien est tout bonnement intenable avec le Napoli et cela n’a forcément pas échappé au PSG, où la MNM semble avoir les jours comptés.

Kvaratskhelia, la nouvelle pépite de la Serie A

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le Napoli serait au courant de l’énorme convoitise suscitée par son joueur, recruté pour seulement 11M€ lors du dernier mercato estival et devenu en quelques mois l’une des grandes attractions de la Serie A.

Un avenir au Napoli... pour le moment

Le quotidien italien explique que dans son entourage on aurait calmé les clubs intéressés. Son agent aurait en effet fait savoir que le Napoli est actuellement le club parfait pour lui et qu’un transfert moins d’un an après son arrivée semble plus qu’improbable. A noter que de l’autre côté des Alpes on l’évalue à pas moins de 180M€.