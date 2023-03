Mercato : 180M€, ce transfert ne fait pas peur au PSG

Axel Cornic

Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia est l’une des grandes attractions de la saison. La recrue du Napoli cartonne et surtout étonne, au point d’attiser la convoitise des plus grands clubs d’Europe comme le Paris Saint-Germain, où il pourrait bien remplacer une des stars de devant.

La saison prochaine, on pourrait bien ne plus voir la MNM. Si Kylian Mbappé semble être intouchable, ses deux autres compères de l’attaque pourraient tirer leur révérence puisque Lionel Messi est en fin de contrat et Neymar a déjà été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival.

Kvaratskhelia, la pépite géorgienne

Pour pallier l’un de ces départs, le PSG pourrait décider de miser sur Khvicha Kvaratskhelia, véritable révélation cette saison en Serie A. Le crack géorgien réalise de très belles choses avec le Napoli et son profil semble parfait pour accompagner Mbappé dans l’attaque parisienne.

Le PSG prêt à boucler un gros transfert