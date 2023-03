Le PSG veut «virer» une star, la bombe de la presse italienne

La rédaction

Il y a encore quelques semaines, Marco Verratti prolongeait son contrat jusqu'en 2026. Mais depuis l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, le milieu de terrain est au cœur d'une tempête, qui pourrait bien le mener vers un départ. C'est en tout cas ce qu'annonce la presse italienne.

Le 8 mars dernier, le PSG était battu par le Bayern Munich (2-0) et disait adieu à ses rêves de succès en Ligue des champions. Une rencontre, que souhaite effacer de sa mémoire Marco Verratti. Coupable de deux pertes de balles, qui ont mené aux buts bavarois, le milieu de terrain est apparu en grande souffrance et cela irriterait le PSG.

Marco Verratti en plein doute

Pourtant, il y a encore quelques semaines, tout allait pour le mieux pour Verratti. Même si ses prestations demeuraient irrégulières, le milieu de terrain gardait la confiance de ses dirigeants et prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2026. Un choix que regretterait, aujourd'hui, le club français.

« A Paris on veut le virer »