Messi - Ronaldo : C’est confirmé, le PSG veut recruter leur successeur

Alors qu’il a manqué le coche au printemps 2022, le PSG n’aurait pas oublié Erling Braut Haaland et pourrait bien revenir à la charge à la prochaine intersaison. Le club ne se tromperait pas selon Vincent Kompany. Explications.

Une fois n’est pas coutume, le PSG s’est incliné en Ligue des champions dès le stade des 1/8èmes de finale comme ce fut le cas la saison passée et à cinq reprises lors des sept dernières éditions de la C1. Afin de briser la malédiction, une refonte d’effectif serait en préparation au PSG et il est question du recrutement d’Erling Braut Haaland avec en parallèle le ou les départs de Neymar ou de Lionel Messi.

Nouveau triplé pour Haaland

L’éditorialiste Daniel Riolo a dernièrement confié fantasmer sur un duo d’attaque composé de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland au PSG. Encore une fois multiple buteur avec Manchester City samedi pour le compte du 1/4 de finale de la FA Cup face à Burnley (6-0), Haaland est parvenu à inscrire un triplé.

Messi - PSG : Accusé de complot en Espagne, il plaide coupable https://t.co/seEXnwUhs7 pic.twitter.com/UJXsOXSJzM — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Kompany affirme que Haaland marche sur les pas de Messi et de Ronaldo