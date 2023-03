PSG : Un projet colossal du Qatar est menacé, il sort du silence

Thomas Bourseau

Le Qatar souhaite racheter Manchester United dans son intégralité comme ce fut le cas avec le PSG en 2011. Cependant, Sir Jim Ratcliffe met la pression sur le projet qatari. Et Erik Ten Hag a confirmé la tendance.

Après avoir racheté le PSG dans son intégralité à l’été 2011 via le Qatar Sports Investments (QSI), la famille royale qatarie semble avoir à coeur d’en faire de même avec Manchester United. Par le biais de la fondation Nine Two et sous l’impulsion du Cheick Jassim Bin Hamad Al-Thani, le plan est simple et contraire à celui de Sir Jim Ratcliffe, à la tête de l’OGC Nice et d’INEOS, également dans le coup à Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe a posé les bases à Manchester, le Qatar sous pression

Vendredi, juste après le tirage au sort des 1/4 de finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Erik Ten Hag se présentait en conférence de presse dans la foulée de son entrevue avec Sir Jim Ratcliffe, candidat au rachat partiel de Manchester United. The Daily Mail révélait dernièrement que le projet de Sir Jim Ratcliffe consistait à faire un actionnariat majoritaire et non un rachat total comme le Qatar. Reste à savoir désormais quelle option sera privilégiée par la famille Glazer, à la tête de Manchester United. En attendant, Ten Hag a pris la parole.

«Je viens de les rencontrer et de leur serrer la main»