PSG : Un scénario inattendu se dessine pour ce buteur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG cherche toujours son attaquant, le dossier Randal Kolo Muani a pris de l’importance ces derniers jours. L’international français sort d’une grande saison avec l’Eintracht Francfort et un départ l’intéresse, mais pas à n’importe quelles conditions. S’il n’est pas convaincu par le projet et le rôle qui l’attend, Kolo Muani pourrait rester à Francfort.

Même si l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le PSG ne chôme pas sur ce mercato estival. L’une des priorités est de recruter un attaquant de pointe. Plusieurs noms reviennent régulièrement, dont celui de Randal Kolo Muani. Le joueur de l’Eintracht Francfort, arrivé l’été dernier en Allemagne, sort d’une très belle saison. Et l’ancien nantais a également montré en équipe de France qu’il pouvait se hausser au niveau international, notamment lors de la finale de la Coupe du monde.

Kolo Muani courtisé par le PSG

Même si Randal Kolo Muani n’était pas la priorité du PSG, la difficulté des dossiers Harry Kane et Victor Osimhen a poussé le club de la capitale à se pencher sur cette piste. Le Bayern Munich, qui a depuis priorisé la venue d’Harry Kane, a également un œil sur la situation de l’attaquant des Bleus . Emery Taisne, journaliste pour L’Équipe , a fait le point sur l’été mouvementé de Randal Kolo Muani.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva !C’est parti pour le dossier prioritaire de Luis Campos 🔥➡️ Toutes les infos à retrouver à 6h40 sur https://t.co/kK6q5fpgnp ! Mettez le réveil ⏰ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

«Il n’est pas contre rester à Francfort»