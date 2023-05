PSG : Un proche de Messi se mouille pour son transfert

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi ne devrait pas le prolonger. Pour la suite, un retour au FC Barcelone semble être une possibilité qui devrait voir le jour à en croire le souhait de Javier Mascherano.

Entre Paris et Lionel Messi, c’est fini. Certes, une véritable bombe a été lâchée samedi dernier par The Times au sujet de l’avenir du numéro 30 du PSG où son contrat expirera le 30 juin prochain. En effet, une ultime offre de contrat aurait été soumise par le Paris Saint-Germain au clan Messi. La porte resterait ouverte, mais il semblerait que tout soit déjà décidé entre les deux parties pour la suite de leur histoire qui ne s’écrirait pas ensemble.

Messi pas prolongé par le PSG

D’après Le Parisien , les décideurs du PSG auraient décidé de réintégré Lionel Messi plus tôt que prévu après sa sanction disciplinaire pour son voyage non autorisé en Arabie saoudite. Néanmoins, la position du PSG sur un départ libre de tout contrat de Messi n’aurait pas changé.

«J'aimerais qu'il revienne et finisse là-bas»