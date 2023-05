Messi - PSG : Malaise d’une ampleur planétaire, la folle annonce

Thomas Bourseau

Sanctionné par le PSG pour son voyage en Arabie saoudite, Lionel Messi a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière. Pour Claude Makélélé, la gestion de cet incident pourrait compromettre les chances de la Ligue 1 d’accueillir ce genre de stars à l’avenir.

Après avoir repoussé par deux fois son voyage en Arabie saoudite, où il est ambassadeur pour le tourisme du pays, Lionel Messi a dit par le biais d’une story Instagram qu’il ne pouvait pas une nouvelle fois reporter sa visite à Riyad. Après l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Messi qui aurait dû l’écarter des terrains pour deux semaines, l’Argentin a repris l’entraînement avec le PSG ce lundi.

«C’est dommage parce que c’est faire comprendre à ces joueurs de ne plus venir en Ligue 1»

Néanmoins, la sanction qui lui a été infligée en a choqué plus d’un. Dont divers compatriotes argentins comme Javier Mascherano notamment. Pour Claude Makélélé, qui était présent lundi pour les Laurens World Sports Awards, le traitement du PSG envers Lionel Messi pourrait être à double tranchant pour la Ligue 1. « Moi, ça me fait de la peine, la manière dont on critique des joueurs de ce calibre de renommée planétaire. On a vu ça avec Cristiano Ronaldo à Manchester United, ça se passe avec Messi, c’est dommage. C’est dommage parce que c’est faire comprendre à ces joueurs de ne plus venir en Ligue 1. Ce serait dommage de perdre ce genre de joueurs qui donnent du plaisir. On ne peut pas tous les aimer mais on a besoin de ce genre de joueurs. En Angleterre, ils font en sorte de les attirer, parce que c’est du spectacle, ça donne envie aux gens de se déplacer au stade. Ce serait dommage de perdre un joueur comme Messi ». a confié le champion d’Europe 2000 dans des propos rapportés par RMC Sport.

«On parle de Messi quand même…»