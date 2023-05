PSG : Galtier évoque un dossier brûlant du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis sa signature au PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike est d’ailleurs annoncé partant pour cet été. Le jeune attaquant français n’entre vraisemblablement pas dans les plans du club de la capitale, et pourtant, Christophe Galtier lui a rendu hommage dimanche soir après la victoire à Troyes.

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 40M€ l’été dernier, Hugo Ekitike (20 ans) ne s’attendait certainement pas à une situation aussi compliquée. Le jeune attaquant, barré ces derniers mois par le présence de Neymar (avant sa blessure) mais surtout celles de Lionel Messi et Kylian Mbappé, affiche un ratio plutôt décevant sous le maillot du PSG : 4 buts inscrits en 29 apparitions. Et même s’il sera définitivement transféré au Parc des Princes cet été, l’avenir d’Ekitike s’avère déjà très incertain.

Le PSG envisage de le lâcher

Comme l’a confirmé L’EQUIPE dimanche dans ses colonnes, Hugo Ekitike ne rentre pas dans les plans du PSG pour la saison prochaine. Les dirigeants du club de la capitale pourraient donc décider de s’en débarrasser dès cet été après avoir levé son option d’achat. L'attaquant français, de son côté, est frustré de cette situation mais souhaite rester au PSG. Pas sûr qu’il en ait l’opportunité.

« Très utile »