Mercato : C’est confirmé, le PSG veut éjecter un attaquant

En grande difficulté depuis sa signature au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike a enchainé les prestations décevantes mais subit également de plein fouet la lourde concurrence en attaque. La direction du club de la capitale envisage d’ailleurs de s’en séparer cet été, d’autant qu’Ekitike conserve une cote intéressante à l’étranger.

Interrogé fin avril en conférence de presse, Christophe Galtier lâchait ses vérités sur Hugo Ekitike, qui avait été totalement mis de côté pendant plusieurs semaines au PSG : « Il n’y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement. Il travaille même plus que d’autres joueurs. Actuellement, il n’a pas de temps de jeu. Il y a aussi l’architecture de l’équipe qui fait que l’effectif est affaibli et pour garder un certain équilibre, il est confronté à une très grande concurrence avec la présence de Kylian et Léo qui sont très performants. On va voir ce qu’il va se passer sur les matches qui arrivent. Il n’y a pas de problème entre Hugo et moi », indiquait l’entraîneur du PSG.

Ekitike en galère au PSG

Il faut dire que l’ancien joueur du Stade de Reims, attiré sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 40M€ l’été dernier, n’a jamais réussi à justifier les nombreux espoirs placés en lui par le PSG. Et son avenir semble tout tracé.

Un départ à l’étude dès cet été

L’EQUIPE a confirmé dimanche qu’Hugo Ekitike n’entrait pas dans les plans du PSG pour la saison prochaine, et un départ sera donc à l’étude pour l’attaquant parisien cet été. L’Eintracht Francfort serait notamment intéressé par son profil.