Grand danger sur le mercato, le PSG est menacé

Alexis Brunet

Il y aura sûrement du mouvement cet été au PSG. Outre l'affaire Lionel Messi et les rumeurs de départ concernant Neymar, d'autres joueurs seront amenés à quitter le club. Luis Campos devra donc réaliser un mercato ambitieux mais il se pourrait bien qu'un club décide de mettre des bâtons dans les roues de Paris sur plusieurs dossiers chauds.

Ce soir, le PSG se rend à Troyes pour y défier l'ESTAC, en clôture de la 34ème journée de Ligue 1. Neymar blessé de longue date mais aussi Lionel Messi, suspendu par le club manqueront à l'attaque parisienne qui devrait être composée de Kylian Mbappé ainsi qu'Hugo Ekitike.

Paris veut recruter au milieu

Avec peu d'autres solutions offensives sur le banc, le PSG va donc devoir recruter en attaque cet été, pourquoi pas Victor Osimhen ou bien Randal Kolo Muani. Mais Luis Campos va aussi vouloir renforcer le milieu de terrain parisien avec des joueurs jeunes et français, permettant au public de plus facilement s'identifier au club et d'avoir un projet clair.

Chelsea concurrence Paris sur plusieurs dossiers

Comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité, Manu Koné, le joueur du Borussia Mönchengladbach fait partie des profils qui intéressent le PSG. Au même titre que le Niçois Khéphren Thuram ainsi qu’Adrien Rabiot le joueur de la Juventus. Problème, Paris a de la concurrence sur ces trois dossiers. Selon les informations de Rudy Galetti, Chelsea aurait aussi coché ces trois noms sur sa liste, notamment pour remplacer Mateo Kovačić ainsi que Ruben Loftus-Cheek, qui pourraient quitter le club londonien.