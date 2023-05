Messi : Il l’annonce, le PSG est piégé

Thomas Bourseau

Lionel Messi a été temporairement suspendu par le PSG en raison de sa visite non autorisée en Arabie saoudite en début de semaine. Par le biais d’une vidéo d’excuse à ses dirigeants et à ses coéquipiers, Lionel Messi pourrait bien avoir inversé la tendance en faisant tourner la situation en sa faveur selon Jonatan MacHardy.

Depuis quelques jours, on ne parle de que cela. Alors qu’il s’est montré tout aussi impuissant que le PSG dimanche dernier face au FC Lorient (3-1), Lionel Messi a décidé de momentanément quitter Paris pour se rendre en Arabie saoudite en tant qu’ambassadeur du tourisme du pays. Ce qui lui a fait manquer la séance d’entraînement de lundi qui n’avait finalement pas été annulée et ne l’aurait été qu’en cas de victoire dimanche dernier selon diverses sources.

Messi s’excuse et met la pression sur le PSG selon MacHardy

Résultat ? Le PSG a ouvert une procédure interne disciplinaire envers Lionel Messi et l’a suspendu pendant deux semaines selon RMC Sport et divers médias. Vendredi, par le biais d’une Story publiée sur son compte Instagram , Lionel Messi a présenté ses excuses à ses coéquipiers et à ses dirigeants pour avoir manqué à son devoir professionnel. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi ».

«Le PSG ne peut plus se permettre d’en faire le bouc-émissaire et de le renvoyer sans frais»