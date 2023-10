PSG : Un nouveau projet avec le Qatar ? Beckham déballe tout !

Thomas Bourseau

David Beckham a eu un lien direct avec le Qatar grâce à son passage au PSG en 2013 avant de raccrocher les crampons. Et alors que son club de cœur, Manchester United, est sujet à un rachat par le biais d’Hassim Bin Jassim Al-Thani, Beckham s’est lâché sur les antennes de NBC.

David Beckham est partout ces derniers temps. En effet, Lionel Messi a rejoint la franchise de Major League Soccer dont il est le co-propriétaire depuis sa création en 2018 : l’Inter Miami. La légende de Manchester United est le protagoniste de son propre documentaire disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. Et pour Apple TV+ , un documentaire sur l’arrivée de Messi à l’Inter Miami est diffusé depuis mercredi.

Beckham dans le coup pour le rachat de Manchester United avec le Qatar ?

En outre, David Beckham a évoqué un sujet qui anime l’actualité de Manchester United depuis de longs mois : le rachat du club. De par son lien avec le Qatar via son passage de six mois au PSG entre janvier et juin 2013, Beckham a tenu le discours suivant au sujet d’une potentielle implication avec Hamad Bin Jassim Al-Thani pour acquérir les Red Devils au micro de NBC . « Pour l'instant, il n'y a pas de discussion à ce sujet. J'ai une relation de longue date avec le Qatar en raison de mon passage au PSG. Les gens diront qu'il y a un lien et bien sûr on en discutera, mais il n'y a pas encore eu de discussion ».

«Je veux que de nouveaux propriétaires reprennent le club»