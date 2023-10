Après son départ du PSG, Verratti interpelle le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au mois de septembre, Marco Verratti a finalement quitté le PSG, onze ans après sa signature. C'est donc un départ marquant pour le club de la capitale qui perd le joueur le plus titré de son histoire. Marco Verratti a effectivement remporté 30 trophées avec le PSG, mais il espère que son record sera prochainement battu. Dans cette optique, le mieux placé n'est autre que Marquinhos, qui pointe à deux longueurs de son ancien coéquipier.

Verratti espère que son record sera battu !

« Je suis fier. C'est un chiffre incroyable, et collectif. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre Paris où il mérite d'être. J'espère que quelqu'un me dépassera, ça voudra dire que le club continue de gagner », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE .

Marquinhos le mieux placé

Et Marco Verratti s'adresse probablement à Marquinhos, qui est désormais le joueur le plus ancien dans le vestiaire du PSG qu'il a rejoint en 2013. Et le Brésilien, avec ses 28 trophées à Paris, pourrait bien dépasser Verratti cette saison. Trois trophées sont clairement à la portée des Parisiens, à savoir le Trophée des Champions qui sera disputé contre Toulouse au mois de janvier, la Ligue 1 et la Coupe de France. Et enfin, il y a toujours la Ligue des champions après laquelle le Qatar court depuis 2011.