PSG : Un joueur refuse son départ, un jackpot lui est promis

Comme pour plusieurs joueurs en fin de contrat, le PSG a tenté de se séparer de Keylor Navas cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais le Costaricien a décidé de rester à Paris pour honorer son contrat et avoir plus de choix pour son futur club et ainsi toucher une grosse prime à la signature.

Au sein de son effectif, le PSG possède plusieurs joueurs dont le contrat s'achève en juin prochain. C'est le cas évidemment de Kylian Mbappé, dont le départ est acté en interne, mais pas seulement. Layvin Kurzawa ou encore Alexandre Letellier sont également concerné, tout comme Keylor Navas.

Navas a refusé de quitter le PSG cet hiver

D'ailleurs, le portier costaricien aurait pu quitter le PSG cet hiver. Selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale a tenté de vendre Keylor Navas afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais l'ancien gardien du Real Madrid a refusé de partir.

Vers un départ libre pour toucher une grosse prime à la signature ?

Il faut dire que Keylor Navas préfère partir libre du PSG à l'issue de la saison afin d'avoir le choix pour son futur club, mais également toucher une importante prime à la signature. Reste désormais à savoir quel club il choisira.