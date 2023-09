PSG : Un joueur part au clash, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi soir, le PSG espère boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani. L'attaquant de l'Eintracht Francfort semble partager cette volonté puisqu'il est parti au bras de fer avec son club, réclamant publiquement son transfert. Une méthode qui est loin d'être inédite dans le football mais qui fait toujours parler. D'ailleurs, Daniel Riolo estime que les Allemands doivent désormais céder et accepter de vendre l'attaquant français.

C'est le dernier dossier chaud du côté du PSG. En effet, le club de la capitale espère toujours boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Seul problème, l'Eintracht Francfort se montre intransigeant sur le prix du transfert. Une situation qui a poussé le joueur à réclamer publiquement son départ.

Le PSG passe à l’action pour ce crack https://t.co/LxboeJIN8E pic.twitter.com/cPIIEp5nmY — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Kolo Muani part au clash

« Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi », lâchait l'attaquant français auprès de Sky Sport . Et pour Daniel Riolo, l'Eintracht Francfort doit lâcher prise et accepter le transfert de son joueur.

«Si quelqu'un arrive avec une offre qui répond au marché, ne le bloque pas !»