PSG : Un dossier secret va plomber la succession de Mbappé ?

Toujours en quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir activé la piste menant à Jadon Sancho. L'ailier de Manchester United, qui revient d'un prêt de six mois au Borussia Dortmund, est très convoité sur le marché puisque la Juventus est également intéressée, tout comme un club anglais dont l'identité n'a pas filtré.

Pour le moment, le mercato du PSG avance au ralenti puisque seul Matvey Safonov a signé, en provenance de Krasnodar pour environ 20M€. Et pourtant, le club de la capitale doit absolument trouver le successeur de Kylian Mbappé, qui ne devrait pas être Victor Osimhen, comme révélé par le10sport.com.

Jadon Sancho dans le viseur du PSG ?

C'est ainsi que selon Foot Mercato, le PSG s'active pour recruter Jadon Sancho qui sort d'un prêt de six mois réussi avec le Borussia Dortmund et ne semble plus entrer dans les plans d'Erik ten Hag à Manchester United où son contrat court jusqu'en 2026, avec une saison supplémentaire en option.

Un club secret se mêle à la lutte

Une information confirmée par Sky Sports, qui ajoute toutefois que la concurrence sera rude dans ce dossier. En effet, le média britannique assure que plusieurs formations sont également intéressées par Jadon Sancho à l'image de la Juventus et du Borussia Dortmund, mais pas seulement. Un club de Premier League, dont l'identité n'a pas filtré, serait également dans le coup. Un club secret qui pourrait donc plomber cette piste pour le PSG.