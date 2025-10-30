PSG : Un crack va signer !

En fin de contrat de juin 2027, Senny Mayulu est l'une des priorités pour le PSG. Le jeune milieu de terrain, formé au sein du club de la capitale devrait même prolonger son contrat dans les prochaines semaines. L'accord serait proche, ce qui permettrait à Senny Mayulu d'être lié au PSG jusqu'en 2030.
C'est l'une des grandes surprises de la saison dernière. Alors que tout le monde attendait l'éclosion définitive de Warren Zaïre-Emery, c'est finalement Senny Mayulu qui s'est révélé au PSG. Une surprise que personne n'avait vu venir à part Luis Enrique qui lui a donné sa chance la saison dernière, et qui continue à le faire aujourd'hui.
Mayulu vers une prolongation ?
Une montée en puissance qui pourrait prochainement être récompensée. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Senny Mayulu serait proche de prolonger son contrat au PSG. Actuellement lié jusqu'en 2027 avec son club formateur, le milieu de terrain de 19 ans pourrait étendre son bail de trois ans, soit jusqu'en 2030.
La Premier League a approché Mayulu
Un choix fort pour Senny Mayulu qui a pourtant été approché par plusieurs clubs de Premier League, mais qui aurait donc décidé de poursuivre sa carrière au PSG. Il Faut dire que Luis Enrique fait confiance aux jeunes parisiens et offre un temps de jeu très important à Senny Mayulu qui pourrait donc voir son rôle encore grandir avec cette prolongation.