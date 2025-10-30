PSG : Un crack va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat de juin 2027, Senny Mayulu est l'une des priorités pour le PSG. Le jeune milieu de terrain, formé au sein du club de la capitale devrait même prolonger son contrat dans les prochaines semaines. L'accord serait proche, ce qui permettrait à Senny Mayulu d'être lié au PSG jusqu'en 2030.

C'est l'une des grandes surprises de la saison dernière. Alors que tout le monde attendait l'éclosion définitive de Warren Zaïre-Emery, c'est finalement Senny Mayulu qui s'est révélé au PSG. Une surprise que personne n'avait vu venir à part Luis Enrique qui lui a donné sa chance la saison dernière, et qui continue à le faire aujourd'hui.

Mayulu vers une prolongation ? Une montée en puissance qui pourrait prochainement être récompensée. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, Senny Mayulu serait proche de prolonger son contrat au PSG. Actuellement lié jusqu'en 2027 avec son club formateur, le milieu de terrain de 19 ans pourrait étendre son bail de trois ans, soit jusqu'en 2030.