PSG - Transfert : Un champion du monde confirme !

En 2023, le PSG réalise un énorme dégraissage et envoie notamment Julian Draxler au Qatar. Le champion du monde 2014, qui était en grande difficulté à Paris et en fin de parcours, justifie son choix qui a pu surprendre. Mais il ne regrette rien.

Recruté en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a connu des débuts très réussis, mais après ces premiers mois, le champion du monde 2014 n'est plus jamais entré dans les plans du PSG. Mais il a fallu attendre 2023 pour trouver une porte de sortie définitive à l'Allemand qui a rejoint le Qatar. Et Julian Draxler confirme qu'il lui a fallu un temps d'adaptation.

Draxler justifie son départ au Qatar « Je connaissais déjà le Qatar avant, car avec le PSG nous venions souvent ici en visite. Mais vivre ici, c’est différent. Je suis père maintenant, mes enfants sont ici, ma femme est ici, et nous aimons vraiment notre vie. J’étais préparé, mais avant de venir on ne sait jamais si on va vraiment pouvoir s’adapter. Après deux ans, je peux dire que je suis totalement adapté et que je profite vraiment de mon temps au Qatar », confie-t-il dans un entretien accordé à QSL Chats avant de revenir plus en détails sur sa signature à Al-Ahli.