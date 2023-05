PSG : Transfert programmé pour Neymar, il hallucine

Thomas Bourseau

Neymar s’est bâti une mauvaise réputation auprès de certaines personnalités du football de par ses frasques passées. C’est notamment le cas de Gabriel Agbonlahor qui a dézingué l’attaquant du PSG et son potentiel transfert à Chelsea.

Et si Neymar finissait par quitter le PSG à l’intersaison ? L’été dernier, Luis Campos semblait avoir poussé le Brésilien vers la sortie. Contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, la star auriverde n’avait pas l’intention de plier bagage et il est spécifié dans la presse et notamment par The Athletic que Neymar serait sur la même longueur d’onde que l’été dernier. The Daily Mirror a relancé le feuilleton ces derniers jours en révélant un retour de flamme de la part de Chelsea après son intérêt initié en 2022.

«Je n'irais pas chercher Neymar, pas du tout»

De grosses retrouvailles pourraient avoir lieu cet été à Chelsea entre Neymar et Mauricio Pochettino, pressenti pour devenir l’entraîneur des Blues . Pour autant, un tel dossier ne devrait pas être bouclé par Chelsea selon Gabriel Agbonlahor qui a démonté ce transfert pour Football Insider. « Je n'irais pas chercher Neymar, pas du tout. Vous ne pourriez pas le faire sortir de chez Harrods s'il venait en Angleterre. Il viendrait juste pour un autre jour de paie ». a pesté l’ancien buteur d’Aston Villa.

Neymar : L’incroyable manoeuvre du Qatar https://t.co/4xwJ6cpHnd pic.twitter.com/uIgttZYnfO — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

«Chelsea n'a pas besoin d'un autre ego»