PSG - Transfert d’une star : La signature est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG alors que son contrat avec le Bayern Munich arrivera à expiration en fin de saison, Dayot Upamecano fait l'objet d'un véritable feuilleton. Mais de son côté, le directeur sportif du club allemand est très clair et confirme ses intentions : il fera bientôt signer une prolongation de dernière minute au défenseur central de l'équipe de France afin de bloquer la route au PSG.

Dayot Upemecano (27 ans) au PSG, faut-il vraiment y croire ? Récemment interrogé en conférence de presse, le défenseur central de l'équipe de France évoquait sa situation très incertaine en club : « Le Paris Saint-Germain, c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l'Équipe de France. La saison est encore longue et j'ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. Je suis totalement concentré sur le Bayern avec mes objectifs. Cela ne me dérange pas d'être en fin de contrat. J'ai des objectifs avec l'Équipe de France et avec le Bayern, donc je ne pense pas à autre chose », indiquait Upamecano sur le PSG.

Upamecano «en bonne voie» pour signer loin du PSG Interrogé en conférence de presse vendredi, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a répondu de manière un peu plus cash au PSG en ce qui concerne l'avenir d'Upamecano : « Nous avons entendu parler de la rumeur PSG pour Dayot Upamecano. Cela ne nous inquiète pas, car nous sommes en bonne voie pour prolonger Dayot Upamecano », explique-t-il, confirmant donc son intention de faire signer au plus vite une prolongation de contrat à la star française.