Mercato : Un phénomène signe à l'OM, il n'en revient pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’origine de son recrutement à Sochaux, Raphaël Scherrer ne s’attendait pas à voir Robinio Vaz atteindre ce niveau aussi rapidement. Arrivé à l'été 2024, l’attaquant âgé de 18 ans est la révélation du début de saison à l’OM et celui qui l’avait repéré à Mantes-la-Jolie est agréablement surpris par sa progression.

Invité dans le podcast After Marseille de RMC, Raphaël Scherrer s’est exprimé sur la révélation du début de saison à l’OM : Robinio Vaz. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, l’attaquant âgé de 18 ans est utilisé régulièrement par Roberto De Zerbi et compte 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1.

« On ne pouvait pas nous dire à Sochaux à l’époque : dans 18 mois il sera à l’OM et il jouera en Ligue 1 » « Ça m’étonne de voir Robinio Vaz à ce niveau ? Oui, parce qu’on ne pouvait pas nous dire à Sochaux à l’époque : dans 18 mois il sera à l’OM et il jouera en Ligue 1. De le penser oui, mais de dire il va y arriver, c’est très difficile. D’autant plus que chez nous, ce n’était pas le garçon le plus discipliné au sens général du terme. C’était un garçon respectueux, mais qui de temps en temps pouvait être un peu paresseux. Donc oui, agréablement surpris », a confié celui qui l’avait recruté à Sochaux.