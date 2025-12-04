PSG - Transfert d'un gros joueur : C'est terminé !

Le PSG surveillerait une énorme star pour l’été prochain. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano plaît aux dirigeants parisiens qui pourraient tenter une approche. Cependant, tout indique désormais que le défenseur central de 27 ans s’apprête à poursuivre l’aventure au sein du club bavarois. Explications.
Toujours désireux de renforcer son effectif, le PSG pourrait tenter certains coups en vue de l’été prochain. En effet, plusieurs stars arrivent en fin de contrat au sein de leurs clubs respectifs, comme cela peut être le cas concernant Dayot Upamecano.
Le PSG pense à Upamecano
Devenu un véritable taulier de la défense du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, l’international Français a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. Le club parisien le suit attentivement, et pourrait tenter une approche. De son côté, Upamecano ne serait pas insensible à l’intérêt des champions d’Europe à son égard. Néanmoins, la BBC a apporté de nouvelles avancées peu positives pour Paris dans ce dossier.
Une prolongation est probable
En effet, le média révèle ainsi que des discussions favorables ont lieu entre le Bayern Munich et Upamecano en vue d’une prolongation en Bavière. S’il a attisé les convoitises de grands clubs européens au cours de ces dernières semaines, le défenseur de 27 ans devrait prochainement prolonger au sein du club allemand assez prochainement.