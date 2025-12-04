PSG - Transfert d'un gros joueur : C'est terminé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG surveillerait une énorme star pour l’été prochain. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano plaît aux dirigeants parisiens qui pourraient tenter une approche. Cependant, tout indique désormais que le défenseur central de 27 ans s’apprête à poursuivre l’aventure au sein du club bavarois. Explications.

Toujours désireux de renforcer son effectif, le PSG pourrait tenter certains coups en vue de l’été prochain. En effet, plusieurs stars arrivent en fin de contrat au sein de leurs clubs respectifs, comme cela peut être le cas concernant Dayot Upamecano.

Le PSG pense à Upamecano Devenu un véritable taulier de la défense du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, l’international Français a tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. Le club parisien le suit attentivement, et pourrait tenter une approche. De son côté, Upamecano ne serait pas insensible à l’intérêt des champions d’Europe à son égard. Néanmoins, la BBC a apporté de nouvelles avancées peu positives pour Paris dans ce dossier.