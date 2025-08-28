PSG - Transfert d’un attaquant : Le gros problème à 12M€ !

Alexis Brunet

Depuis de nombreux mois, le PSG et la Juventus de Turin négocient pour le retour de Randal Kolo Muani. Les deux formations sont très proches de trouver un accord, mais quelques détails freinent encore l’arrivée du Français en Italie. Les dirigeants turinois sont notamment plombés par le salaire de Dusan Vlahovic, qui n’a toujours pas quitté la Vieille Dame et qui s’élève à 12M€.

Cet été, le PSG n’a pas été le club le plus actif au niveau des arrivées. Le champion de France n’a offert que trois joueurs supplémentaires à Luis Enrique avec Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Le premier est arrivé pour remplacer Arnau Tenas qui a rejoint Villarreal, alors que le deuxième est venu pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma. Pour ce qui est du central ukrainien, il débarque pour renforcer le poste et ainsi apporter un peu de concurrence à Marquinhos.

Le PSG veut vendre Au niveau des achats, le mercato du PSG est donc normalement terminé. Toutefois, le club de la capitale souhaite encore se montrer actif jusqu’à la fermeture du marché des transferts du point de vue des ventes. Plusieurs indésirables font encore partie de l’effectif parisien et les derniers efforts de Luis Campos serviront à leur trouver un nouveau point de chute.