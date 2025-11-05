PSG - Transfert de Marquinhos : Luis Enrique vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos a plusieurs fois été annoncé sur le départ, notamment compte tenu du fait que le PSG chercher à rajeunir son effectif pour préparer au mieux l'avenir. Cependant, Luis Enrique a tordu le cou à cette idée, annonçant qu'il souhaitait conserver le Brésilien le plus longtemps possible.

Capitaine du PSG depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos s'est imposé comme une légende du club parisien avec lequel il a enfin remporté la Ligue des champions. Cependant, du haut de ses 31 ans et alors que le PSG s'est lancé dans un rajeunissement de son effectif, l'international brésilien est régulièrement annoncé sur le départ. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique est toutefois catégorique, il veut conserver Marquinhos encore très longtemps.

Luis Enrique s'enflamme pour Marquinhos « Normalement, comme ce sont les joueurs qui choisissent le capitaine, c'est à eux de répondre à cette question. Mais je pense que Marquinhos a... (il ne termine pas sa phrase et enchaîne sur une autre). Quand tu vois la saison dernière comment tout le monde après la finale de Champions League a voulu fêter son capitaine, cela en dit long », confie-t-il en conférence de presse.