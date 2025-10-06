PSG - Transfert de Kolo Muani : Le mensonge à 90M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG à l’été 2023, Randal Kolo Muani est un véritable échec du mercato parisien. Un flop qui coûte cher. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international français était annoncé à l'époque à 90M€. Mais voilà qu’en réalité, le réel prix déboursé par le PSG pour s’offrir Kolo Muani serait inférieur à cette somme annoncée. Explications.

Au terme d’un très long feuilleton riche en rebondissements, Randal Kolo Muani a fini par rejoindre le PSG. A l’été 2023, l’ancien du FC Nantes est ainsi arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort. Réclamé par Nasser Al-Khelaïfi, RKM a posé ses valises à Paris moyennant un très gros chèque. Le prix de Kolo Muani était alors annoncé à 90M€, mais à en croire Fabrice Hawkins, ce montant serait erroné.

« Randal Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros » De passage au micro de 100% PSG, le journaliste RMC a mis les choses au point concernant la somme payée par le PSG pour Randal Kolo Muani. Fabrice Hawkins a alors expliqué : « Déjà, contrairement à ce qui se dit partout, Randal Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros. Je vais même dire, si le PSG réussit à bien le vendre, il n’aura rien coûté au PSG. Mais pour ça il faudra bien le vendre, pour l’instant ce n’est pas le cas car il est prêté sans option d’achat à Tottenham ».