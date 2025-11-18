PSG - Transfert de Donnarumma : Riolo révèle un secret qui aurait pu tout faire exploser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du PSG l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, Gianluigi Donnarumma aurait pu s’en aller d'une autre manière. Selon Daniel Riolo, le clan de l’international italien voulait utiliser l’arrêt Lassana Diarra, facilitant la résiliation de contrat pour les joueurs, mais les deux clubs intéressés, Manchester United et Manchester City, s’y sont opposés.

Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat et alors que le PSG avait déjà recruté Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a fini par rejoindre Manchester City en fin de mercato. Mais avant que le club anglais ne dépense 50M€, le clan du gardien âgé de 26 ans a envisagé d’utiliser l’arrêt Lassana Diarra.

« Du côté de Donnarumma, on dit qu’on va faire jouer la clause Diarra » « L’affaire Lassana Diarra, on a cru que ça révolutionnerait le football. Ça pouvait dans les faits. Sauf que les clubs n’y ont pas intérêt, ils ont tout fait pour ne pas la mettre en application. Au moment où Donnarumma s'en va, City et United veulent le joueur, du côté de Donnarumma, on dit qu’on va faire jouer la clause Diarra », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.