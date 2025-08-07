PSG - Transfert de Barcola : La décision radicale de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Bayern Munich a enregistré l'arrivée de Luis Diaz cet été, le club bavarois avait initialement une autre priorité. Celle-ci se trouvait alors au PSG et se nommait Bradley Barcola. Mais voilà que l'international français ne quittera pas Paris lors de ce mercato. La raison ? Luis Enrique !

Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé de Bradley Barcola. Joueur important de la rotation de Luis Enrique au PSG, l'ailier gauche était visiblement la priorité du Bayern Munich pour ce mercato. Alors que les Bavarois ont finalement recruté Luis Diaz, Barcola est lui toujours à Paris, pour le plus grand bonheur de son entraîneur.

« Luis Enrique a bloqué Barcola » Si le PSG veut se débarrasser de certains indésirables, Luis Enrique n'entend pas se séparer de Bradley Barcola. Bien au contraire... En effet, pour Winamax, Walid Acherchour a expliqué : « Luis Enrique a bloqué Barcola, qui avait de grosses sollicitations au Bayern Munich notamment. Il aime beaucoup le profil de Bradley ».