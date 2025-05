PSG : Transfert bouclé grâce à sa femme !

Axel Cornic

Dans son autobiographie sortie tout récemment, Luciano Spalletti revient sur sa carrière d’entraîneur et notamment sur son passage à l’Inter de juillet 2017 à juin 2019. Il y a croisé la route d’un certain Mauro Icardi, qui seulement quelques mois plus tard sera prêté au Paris Saint-Germain, puis définitivement transféré un an plus tard.

Véritable bourreau des surfaces en Serie A, Mauro Icardi semblait pouvoir devenir le nouveau fer de lance de l’attaque parisienne. Finalement, l’international argentin n’aura jamais réussi à s’affirmer et son passage au PSG a surtout été marqué par les frasques extra-sportives avec sa compagne de l’époque, Wanda Nara.

Icardi au PSG après un clash avec Spalletti ?

La showgirl argentine n’a pas seulement fait des misères au PSG, comme l’a récemment raconté Luciano Spalletti. « Le moment véritablement critique à l'Inter a été lorsque Wanda Nara, la femme du capitaine, est allée à la télévision pour dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire contre les coéquipiers de Mauro » a raconté l’ancien coach de l’Inter, dans son autobiographie sortie récemment. « Il est vrai qu’elle était son agent, mais elle était aussi sa femme. C'était dévastateur. Je n'avais pas le choix, je devais faire quelque chose pour l'équipe, je devais la protéger ».

« Pour ne pas perdre l'équipe, j'ai perdu Icardi, l'homme et le footballeur »

Celui qui est l’actuel sélectionneur de l’Italie raconte notamment comme la rupture s’est produite avec Mauro Icardi, qui rejoindra finalement le PSG seulement quelques mois après. « La faiblesse de notre capitaine s'appelait Wanda et elle menaçait de faire tomber tout le groupe. Et je ne pouvais pas tolérer ça (…) Il n'y avait qu'un seul moyen d'éviter une guerre dans les vestiaires : des excuses de Mauro Icardi. Elles ne sont jamais arrivées » a confié Spalletti. « Le lendemain, j'ai demandé au capitaine, devant tous mes joueurs, d'expliquer les paroles de Wanda Nara (…) Mauro a répondu que ce n'était pas sa femme Wanda qui parlait, mais son avocat Nara, et qu'il l'avait fait exclusivement à ce titre. Il était impossible de gérer la situation. J'ai dû lui retirer le brassard de capitaine et le donner à Handanovic. Il l’a mal pris, très mal. En fait, pour ne pas perdre l'équipe, j'ai perdu Icardi, l'homme et le footballeur ».