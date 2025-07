PSG : Transfert au Qatar, l’annonce surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur emblématique du PSG pendant plus de dix ans, Marco Verratti a quitté la capitale en 2023, à l'âge de 30 ans, pour rejoindre le Qatar. Depuis, le milieu de terrain italien s'est très bien intégré à ce nouveau championnat et il vient tout juste de rejoindre sa nouvelle équipe, Al-Duhail. Il n'a d'ailleurs pas hésité à tacler légèrement le PSG et le football en Europe, vantant les mérites du championnat qatari.

Au cours de sa carrière, Marco Verratti a porté le maillot du PSG pendant plus de 400 matches et possède forcément un lien fort avec la capitale française. En 2023, sur le déclin, il a fini par signer à Al-Arabi au Qatar, une opération estimée à 50M€. L'Italien se plaît dans ce nouveau championnat et dans sa nouvelle équipe et a des objectifs bien définis. Lors d'un entretien pour La Gazzetta dello Sport, il s'est aussi livré sur son aventure au PSG et regrette un peu l'excès de compétitivité.

Marco Verratti ne regrette pas son choix Après son immense aventure au PSG, Marco Verratti a accepté une destination peu commune : le Qatar. L'Italien ne regrette pas du tout son choix, bien au contraire. Son nouveau défi avec Al-Duhail lui met déjà l'eau à la bouche. « Disons simplement que j'avais besoin d'un nouveau défi, d'une nouvelle motivation. Je connaissais déjà Doha et j'ai toujours aimé cette ville : quand l'occasion s'est présentée, eh bien, c'était le choix de vie. Et j'en suis heureux. Comment est le championnat ? Compétitif. L'année dernière, j'étais dans une autre équipe (Al-Arabi) ; Al-Duhail a terminé deuxième après avoir longtemps mené : l'objectif est de remporter la Doha Bank Stars League » explique-t-il dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport.