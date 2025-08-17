PSG : Transfert annulé, un gros problème annoncé au Real Madrid !

Jeune pépite du River Plate repérée ces derniers mois, Franco Mastantuono a attiré l'attention sur le mercato. Parmi les principaux prétendants, le PSG avait fait du jeune Argentin une priorité. Mais il a fini par choisir le Real Madrid, qu'il vient tout juste de rejoindre après son 18ème anniversaire. Mais certains pensent qu'il est encore trop tôt pour briller dans un tel club. Il sera à coup sûr scruté pour ses débuts dans la capitale espagnole.
Jeune joueur de 18 ans, Franco Mastantuono a marqué les esprits à River Plate, là où il a été formé. L'Argentin vient tout juste de rejoindre le Real Madrid et il suscite énormément d'attention. Tout le monde a envie de voir comment il se débrouille mais d'après Hernan Pereyra, journaliste argentin, il a quitté son club bien trop vite, surtout pour rejoindre le Real Madrid.
Mastantuono critiqué pour son choix
En débarquant cette semaine au Real Madrid, Franco Mastantuono n'a pas hésité à livrer de grandes déclarations sur sa nouvelle mission dans son nouveau club. Le jeune Argentin sera attendu au tournant, lui qui semble beaucoup apprécier la perspective de jouer dans une équipe aussi prestigieuse. « Qu’est-ce que Mastantuono a laissé à River ? Deux choses : un superbe but contre Boca sur un coup franc et 50 millions de dollars. Au delà de ça, très peu. Ces jeunes n’ont plus aucun sentiment d’identité. Il jouait sûrement à la PlayStation avec le Real Madrid et est tombé amoureux de l’équipe » débute Hernan Pereyra, journaliste pour ESPN.
Le Real Madrid a fait une erreur ?
Ces dernières années, le Real Madrid a pris l'habitude de se positionner sur de jeunes talents venus d'Amérique du Sud. Franco Mastantuono ne fait pas exception mais il sait que les attentes seront exceptionnelles autour de lui. « J’espère qu’il fera une belle carrière, qu’il ne se laissera pas trahir par ses sentiments. Mais de mon avis, il n’était pas prêt, il est trop inexpérimenté pour un club comme le Real Madrid » alerte Hernan Pereyra. A Mastantuono de répondre présent sur le terrain désormais...