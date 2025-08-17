PSG : Transfert annulé, un gros problème annoncé au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite du River Plate repérée ces derniers mois, Franco Mastantuono a attiré l'attention sur le mercato. Parmi les principaux prétendants, le PSG avait fait du jeune Argentin une priorité. Mais il a fini par choisir le Real Madrid, qu'il vient tout juste de rejoindre après son 18ème anniversaire. Mais certains pensent qu'il est encore trop tôt pour briller dans un tel club. Il sera à coup sûr scruté pour ses débuts dans la capitale espagnole.

Jeune joueur de 18 ans, Franco Mastantuono a marqué les esprits à River Plate, là où il a été formé. L'Argentin vient tout juste de rejoindre le Real Madrid et il suscite énormément d'attention. Tout le monde a envie de voir comment il se débrouille mais d'après Hernan Pereyra, journaliste argentin, il a quitté son club bien trop vite, surtout pour rejoindre le Real Madrid.

Mastantuono critiqué pour son choix En débarquant cette semaine au Real Madrid, Franco Mastantuono n'a pas hésité à livrer de grandes déclarations sur sa nouvelle mission dans son nouveau club. Le jeune Argentin sera attendu au tournant, lui qui semble beaucoup apprécier la perspective de jouer dans une équipe aussi prestigieuse. « Qu’est-ce que Mastantuono a laissé à River ? Deux choses : un superbe but contre Boca sur un coup franc et 50 millions de dollars. Au delà de ça, très peu. Ces jeunes n’ont plus aucun sentiment d’identité. Il jouait sûrement à la PlayStation avec le Real Madrid et est tombé amoureux de l’équipe » débute Hernan Pereyra, journaliste pour ESPN.