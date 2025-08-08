PSG - Transfert à 80M€ : La décision choc du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Le club de la capitale finalise les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. La formation parisienne ne devrait toutefois pas s’arrêter là. Le nom de Rodrygo est également évoqué chez les Rouge-et-Bleu. Le Real Madrid aurait d’ailleurs pris une décision susceptible de choquer le monde sur le marché des transferts.

Le PSG est en train d’accélérer les choses sur le mercato. Les pensionnaires de la Ligue 1 seraient en train de finaliser les transferts de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. L’arrivée d’un nouvel attaquant ne serait pas à exclure du côté de la formation parisienne. Et dans cette optique, un nom bien précis revient régulièrement.

Le PSG garde un oeil sur Rodrygo ? Rodrygo est en effet annoncé vivement au PSG. L’international auriverde a vécu en plein malaise presque toute la saison passée au Real Madrid. Le Brésilien ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue. Un transfert (pour environ 80M€) ne serait donc pas à écarter pour l’attaquant de 24 ans, qui ferait également saliver l’Arabie Saoudite.