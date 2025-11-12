PSG : Transfert à 63M€, c’est validé en équipe de France !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG avait décidé qu’il était nécessaire de renforcer sa défense centrale. Luis Campos a donc sondé le marché et le choix du dirigeant parisien s’est porté sur Illia Zabarnyi, qui a finalement posé ses valises dans la capitale contre un chèque de 63M€. Un transfert validé par Dayot Upamecano, qui a été interrogé au sujet de l’Ukrainien en conférence de presse.

Du côté de Bournemouth pendant deux saisons, Illia Zabarnyi a multiplié les performances de qualité, s’imposant comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League. Forcément, cela a attiré plusieurs géants européens et c’est finalement le PSG qui a réussi à mettre la main sur l’international ukrainien.

Un transfert à 63M€ pour Zabarnyi Pourtant, Illia Zabarnyi aurait pu ne jamais évoluer au PSG. En effet, les négociations avec Bournemouth ont été très longues et compliquées. La formation anglaise voulait obtenir le meilleur prix pour son joueur et Paris a donc été contraint de signer un chèque de 63M€ pour le recruter. Un sacré investissement, surtout que, depuis le début de la saison, l’Ukrainien est un peu à la peine.