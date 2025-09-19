PSG : Transfert à 58M€, le projet «fantastique» qui a tout changé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, le PSG prenait une décision radicale concernant Xavi Simons. Malgré le potentiel du Néerlandais, le club parisien décidait de le transférer définitivement au RB Leipzig, qui six mois plus tard, le vendait contre 58M€ à Tottenham. Ali Barat, l’agent du joueur, est revenu sur cet été très agité pour l’ancien crack parisien.

Pendant longtemps, certains supporters du PSG espéraient un retour à la maison. Mais après une deuxième saison très réussie au RB Leipzig, Xavi Simons a été définitivement acheté par le club allemand qui en janvier dernier, déboursait 50M€ (hors bonus) pour le recruter. Cependant, avec la non-qualification de Leipzig pour la Ligue des Champions, l’international Néerlandais a décidé de rejoindre Tottenham en Premier League.

« Xavi a un très gros mental et une grosse personnalité » L’ancien joueur du PSG a vécu un été animé, et auprès de RMC Sport, son agent Ali Farat, a témoigné. « Avec Xavi, la clé était de comprendre clairement ses priorités et de s'assurer que le club qu'il rejoignait partageait sa vision à long terme. Xavi a un très gros mental et une grosse personnalité. Tottenham et Chelsea sont tous deux des clubs fantastiques avec des projets solides et il y avait un intérêt réel des deux côtés », a ainsi confié l’agent du phénomène de 22 ans.