PSG - Transfert à 40M€ : Luis Campos refait le coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour 40M€ cet été au PSG, Lucas Chevalier a donc retrouvé un certain Luis Campos au sein du club de la capitale. Le directeur sportif portugais était d'ailleurs celui qui lui avait fait signer son premier contrat professionnel à l'époque du côté du LOSC, et Campos a donc refait le coup en faisant signer le gardien de 23 ans au PSG.

« Il connaît mes parents » Interrogé au micro de beINSPORTS, Lucas Chevalier livre les coulisses de son transfert au PSG avec Luis Campos aux manettes : « C’est toujours plus facile de connaître des gens dans un club où on va signer. Il a facilité les échanges avec moi, mon agent et ma famille aussi. Il connaît mes parents. Directement, il y avait eu une affection particulière quand j’étais jeune et il m’avait déjà donné de l’intérêt alors que j’étais un jeune joueur », indique Chevalier.