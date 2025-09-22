PSG - Transfert à 40M€ : Luis Campos refait le coup !

Recruté pour 40M€ cet été au PSG, Lucas Chevalier a donc retrouvé un certain Luis Campos au sein du club de la capitale. Le directeur sportif portugais était d'ailleurs celui qui lui avait fait signer son premier contrat professionnel à l'époque du côté du LOSC, et Campos a donc refait le coup en faisant signer le gardien de 23 ans au PSG.
« Il connaît mes parents »
Interrogé au micro de beINSPORTS, Lucas Chevalier livre les coulisses de son transfert au PSG avec Luis Campos aux manettes : « C’est toujours plus facile de connaître des gens dans un club où on va signer. Il a facilité les échanges avec moi, mon agent et ma famille aussi. Il connaît mes parents. Directement, il y avait eu une affection particulière quand j’étais jeune et il m’avait déjà donné de l’intérêt alors que j’étais un jeune joueur », indique Chevalier.
« Campos a été très important »
« Quand on arrive dans un club comme ici, on peut appréhender certaines choses, et lui il facilite la chose. Ça paraît très facile aux yeux des gens alors que ça peut ne pas l’être. Donc oui, il a été très important et je suis content que l’histoire se passe comme cela », poursuit le nouveau gardien du PSG, qui jouit donc d'une relation privilégiée avec Campos.