PSG - Transfert à 40M€ : Jackpot annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ lors du mercato estival 2024 pour faire venir Willian Pacho de l’Eintracht Francfort, et le défenseur équatorien s’est tout de suite imposé comme un élément indispensable du club francilien. Alain Roche annonce d’ailleurs une excellente affaire pour le PSG avec cette signature de Pacho.

Méconnu du grand public au moment de son transfert au PSG pour 40M€ à l’été 2024, Willian Pacho (24 ans) a rapidement mis tout le monde d’accord. Il faut dire que le robuste défenseur central équatorien s’est imposé comme un titulaire indiscutable et a joué un rôle majeur dans la victoire finale du PSG en Ligue des Champions. Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Alain Roche annonce d’ailleurs le jackpot avec ce transfert de Pacho.

« L’une des plus grandes réussites » « En tout cas, c'est l'une des plus grandes réussites du mercato de l'an dernier. Pour les initiés et les recruteurs, il devait être dans les radars. Mais pour le grand public, découvrir un joueur à ce niveau, aussi régulier, c'est forcément surprenant », indique l’ancien joueur et ancien directeur sportif du PSG, grand fan du profil de Willian Pacho.