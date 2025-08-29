PSG - Transfert à 150M€ : C’est confirmé pour Barcola !

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, le PSG a encore quelques dossiers à gérer. Le club de la capitale veut se séparer de ses indésirables, mais doit également s’occuper du cas Bradley Barcola. L’international français était annoncé dans le viseur de Liverpool récemment. Mais les Reds privilégieraient finalement une autre piste.
Le mercato va fermer ses portes dans quelques jours. Les clubs doivent donc passer à la vitesse supérieure pour boucler leurs derniers dossiers. C’est notamment le cas du PSG, qui souhaite se débarrasser de ses indésirables. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu doivent s’occuper du cas Bradley Barcola, qui attise les convoitises sur le marché des transferts.
Bradley Barcola affole le mercato
En effet, plusieurs cadors européens seraient intéressés par les services de l’international français, qui ne fait pas office de titulaire indiscutable au PSG. Ces dernières semaines, Bradley Barcola était annoncé dans le viseur du Bayern Munich et de Liverpool. Mais les Reds privilégieraient une autre piste sur le mercato.
Liverpool lâche l'affaire !
Comme le rapporte TeamTALK, Liverpool serait assez confiant quant au fait de réussir à mettre la main sur Alexander Isak avant la fermeture du marché des transferts. Les Reds souhaiteraient finaliser le deal avec Newcastle autour de la somme de 150M€. Le média britannique confirme en tout cas ce qui avait été révélé par The Times, à savoir que Liverpool ne compterait pas se rabattre sur Bradley Barcola cet été. Le PSG peut souffler.