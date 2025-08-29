PSG - Transfert à 150M€ : C’est confirmé pour Barcola !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, le PSG a encore quelques dossiers à gérer. Le club de la capitale veut se séparer de ses indésirables, mais doit également s’occuper du cas Bradley Barcola. L’international français était annoncé dans le viseur de Liverpool récemment. Mais les Reds privilégieraient finalement une autre piste.

Le mercato va fermer ses portes dans quelques jours. Les clubs doivent donc passer à la vitesse supérieure pour boucler leurs derniers dossiers. C’est notamment le cas du PSG, qui souhaite se débarrasser de ses indésirables. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu doivent s’occuper du cas Bradley Barcola, qui attise les convoitises sur le marché des transferts.

Bradley Barcola affole le mercato En effet, plusieurs cadors européens seraient intéressés par les services de l’international français, qui ne fait pas office de titulaire indiscutable au PSG. Ces dernières semaines, Bradley Barcola était annoncé dans le viseur du Bayern Munich et de Liverpool. Mais les Reds privilégieraient une autre piste sur le mercato.