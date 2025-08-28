PSG - 60M€ : La presse étrangère annonce le transfert parfait !

Pierrick Levallet

Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, le PSG n’en a toujours pas terminé avec son mercato. Le club de la capitale souhaite notamment vendre Randal Kolo Muani. La Juventus serait sur le coup depuis plusieurs semaines. L’international français serait vu comme un renfort idéal pour les Bianconeri.

D’ici quelques jours, le marché des transferts va fermer ses portes. Cela laisse donc peu de temps au PSG pour boucler ses derniers dossiers chauds, dont celui de Randal Kolo Muani. L’international français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu souhaitent donc le vendre. Et depuis plusieurs semaines, la Juventus travaille pour récupérer l’attaquant de 26 ans, qui a fait bonne impression lors de son prêt de 6 mois.

Kolo Muani, renfort parfait pour la Juventus ? Comme le rapporte Caught Offside, Igor Tudor ne voudrait que Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque. Il faut dire que le joueur du PSG s’associerait parfaitement avec Jonathan David. La Juventus devra toutefois s’aligner sur les 60M€ exigés par la formation parisienne pour espérer mettre la main sur l’attaquant français.