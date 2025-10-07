PSG - Transfert à 100M€ : L’annonce choc sur Barcola !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola figurait sur la short-list de Liverpool qui était très intéressé par l’attaquant du PSG. Et le chroniqueur de l’After Foot Walid Acherchour fait une grosse révélation à ce sujet, indiquant que les Reds étaient prêts à mettre jusqu’à 100M€ pour déloger Barcola du PSG.

Bradley Barcola (23 ans) est-il vraiment passé proche d’un départ du PSG l’été dernier ? Barré par une grosse concurrence sur le front de l’attaque, l’attaquant tricolore était annoncé dans le viseur du Bayern Munich ainsi que de Liverpool. Et Walid Acherchour, au moment de décrypter la performance décevante de Barcola avec le PSG dimanche soir à Lille (1-1), a évoqué ce transfert avorté.

Acherchour attend plus de Barcola « Barcola ? J'ai souvent dit que son profil était important dans ce PSG. Mais maintenant, avec le contexte du début de saison avec les blessés, on attend un peu plus que ça. Son penalty contre l’Atalanta est honteux. Il y a une espèce de dilettantisme parfois qui me dérange. J'ai envie qu'il fasse tout à fond. Parfois, il a du déchet, comme beaucoup en Europe. Mais sur la première mi-temps contre Lille, je trouve que parfois, il ne se donne pas tous les moyens pour faire mal. Il n’a pas encore ce côté tueur, et il doit le développer », a lâché Acherchour au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, avant de faire une grosse révélation sur la piste Barcola à Liverpool.