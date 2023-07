Surprise, une autre star du PSG prête à partir !

Alors que le PSG cherche toujours à se séparer de plusieurs éléments, c’est Marquinhos qui pourrait quitter le club de la capitale ! Le capitaine parisien aurait reçu une offre d’Al-Nassr et serait prêt à négocier avec le club saoudien. Paris a également été approché par l’Arabie saoudite mais n’a pas encore donné sa réponse pour Marquinhos.

A un mois de la clôture du mercato, le PSG va être l’un des acteurs principaux. Toujours en quête d’un attaquant, le club de la capitale planche aussi sur les départs. Le feuilleton Kylian Mbappé continue d’agiter l’actualité parisienne mais il n’est pas le seul cadre à être en instance de départ. Marco Verratti est courtisé de près par Al Hilal.

A en croire les informations de Rudy Galetti, c’est également le cas de Marquinhos. Le capitaine du PSG est suivi par Al-Nassr et il serait prêt à entamer des discussions avec le club saoudien selon le journaliste. Une offre officielle aurait même été envoyée à l’international brésilien et au PSG. En revanche, Marquinhos n’est pas le seul défenseur qui discute avec Al-Nassr.

🚨✅ #Marquinhos gave his approval to start talks with the 🇸🇦 club - #AlNassr - that days ago approached his entourage, as revealed.💰 An official bid was sent to the 🇧🇷 player and to #PSG.⚠️ The former #ASRoma defender is not the only CB in talks with Al Nassr. 🐓⚽ https://t.co/jHdTmyb6X1 pic.twitter.com/f2idWwYl0y