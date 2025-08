PSG : Surprise, le transfert de Donnarumma tombe à l’eau ?

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma est proche de quitter le PSG. Ça, Manchester United l’a bien compris et tenterait donc d’attirer l’Italien. Les Red Devils doivent toutefois d’abord vendre André Onana s’ils veulent recruter le Parisien. Mais le Camerounais n’attire pas les foules et l’ancien joueur de l’AC Milan pourrait alors débarquer sous la forme d’un prêt.

Donnarumma et le PSG, c’est bientôt de l’histoire ancienne. Le récent champion d’Europe n’a pas prolongé son contrat et la direction parisienne souhaite donc l’exfiltrer pour faire de la place à son probable remplaçant, Lucas Chevalier. Le Lillois est déjà d’accord pour rejoindre Paris et il coûterait la modique somme de 40M€.