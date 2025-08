Mercato : La presse anglaise annonce son départ, le PSG responsable ?

Cet été, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements au niveau des gardiens de but. Le PSG va bouger, mais c’est également le cas de Manchester United. Les Red Devils souhaitent se séparer d’André Onana et visent Gianluigi Donnarumma mais pas que. Le club anglais s’intéresserait à John Victor de Botafogo, notamment depuis son très bon match face au champion de France lors de la Coupe du monde des clubs.

Vu qu’il n’a pas réussi à se mettre d’accord pour sa prolongation de contrat avec le PSG , Gianluigi Donnarumma est sur le départ. L’Italien dispose de plusieurs prétendants et notamment du côté de l’ Angleterre . Chelsea , Manchester City mais surtout Manchester United penseraient au Parisien. Les Red Devils cherchent à se séparer d’ André Onana , mais le champion d’ Europe n’est pas le seul sur la liste mancunienne.

Manchester United pense à John Victor

D’après les informations de CaughtOffside, Manchester United aurait une piste plus étonnante pour le poste de gardien de but. La formation anglaise penserait à John Victor, qui évolue du côté de Botafogo. Le Brésilien serait suivi par les Red Devils depuis son match très sérieux contre le PSG en Coupe du monde des clubs. Le portier de 29 ans avait permis à son équipe de l’emporter (1-0) et cette performance pourrait donc lui ouvrir les portes de la Premier League.