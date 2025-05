PSG : Surprise, ce transfert est annulé !

Devenu indésirable au PSG, Nordi Mukiele a été prêté au Bayer lors du dernier mercato estival. Si aucune option d'achat n'a été négociée entre les clubs, la direction allemande envisageait tout de même de boucler le transfert définitif du joueur à l'issue de la saison. Toutefois, l'écurie basée à Leverkusen aurait changé d'avis.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé de Nordi Mukiele. Alors que Luis Enrique ne voulait plus du défenseur de 27 ans, les hautes sphères parisiennes l'ont poussé vers la sortie. Et finalement, Nordi Mukiele a été prêté pour une durée d'une saison au Bayer, et ce, sans option d'achat.