PSG : Son transfert tombe à l’eau, il va faire son retour ?

Alexis Brunet

Cet été, Milan Skriniar a officiellement quitté le PSG pour s’engager avec Fenerbahçe. Le défenseur central s’épanouit en Turquie, lui qui était notamment pisté par la Juventus de Turin il y a deux ans. D’après la presse italienne, le Slovaque serait d’ailleurs encore sur les tablettes de la Vieille Dame et il pourrait donc faire son retour en Serie A prochainement.

Lors du mercato estival, le PSG a beaucoup investi pour renforcer son secteur défensif. Le club de la capitale a notamment mis 55M€ bonus compris sur la table pour s’offrir Lucas Chevalier, le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Le champion de France a également offert 68M€ à Bournemouth pour Illia Zabarnyi, venu pour concurrencer Marquinhos, sans oublier le troisième gardien, Renato Marin arrivé libre de l'AS Rome.

Le PSG a vendu Milan Skriniar L’arrivée d’Illia Zabarnyi était une priorité pour le PSG. Le club de la capitale avait besoin d’un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, seul spécialiste du poste avec le départ définitif de Milan Skriniar. Le Slovaque s’est engagé avec Fenerbahçe cet été, après un prêt plutôt concluant lors du dernier mercato hivernal.