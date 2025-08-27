PSG - Signature d'une star : Le transfert qui bloque tout...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain ne peut pour le moment pas boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma au grand dam de ce dernier qui a fait ses adieux aux supporters parisiens au Parc des princes vendredi dernier après la victoire contre le SCO d'Angers (1-0). La faute à Ederson qui n'est toujours pas parti à Galatasaray, l'unique obstacle se dressant sur la route de Donnarumma vers l'Etihad Stadium.

Le 12 août dernier, la veille de la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2 et 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma annonçait sur son compte Instagram la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain à une année de la fin de son contrat. La faute à la décision de Luis Enrique de ne plus compter sur lui. Le portier italien n'avait d'ailleurs pas été retenu par le coach espagnol dans le groupe qui s'était déplacé à Udine pour la Supercoupe d'Europe.

«L'accord entre Donnarumma et City n'est pas un problème» Depuis, il est question d'un terrain d'entente quasi trouvé entre le clan Donnarumma et Manchester City pour sa venue totalement conditionnée à un départ d'Ederson, gardien des Skyblues aux 371 depuis 2017. « L'accord entre Donnarumma et (Manchester) City n'est pas un problème. La chose importante via cruciale est la situation avec Ederson. Il est très important pour Manchester City, de faire partir Ederson à Galatasaray ou dans une autre équipe pour pouvoir faire venir Gigio Donnarumma ». a confié Fabrizio Romano pour DAZN Espagne.