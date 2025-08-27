PSG - Signature d'une star : Le transfert qui bloque tout...

Le Paris Saint-Germain ne peut pour le moment pas boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma au grand dam de ce dernier qui a fait ses adieux aux supporters parisiens au Parc des princes vendredi dernier après la victoire contre le SCO d'Angers (1-0). La faute à Ederson qui n'est toujours pas parti à Galatasaray, l'unique obstacle se dressant sur la route de Donnarumma vers l'Etihad Stadium.
Le 12 août dernier, la veille de la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2 et 4-3 aux tirs au but), Gianluigi Donnarumma annonçait sur son compte Instagram la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain à une année de la fin de son contrat. La faute à la décision de Luis Enrique de ne plus compter sur lui. Le portier italien n'avait d'ailleurs pas été retenu par le coach espagnol dans le groupe qui s'était déplacé à Udine pour la Supercoupe d'Europe.
«L'accord entre Donnarumma et City n'est pas un problème»
Depuis, il est question d'un terrain d'entente quasi trouvé entre le clan Donnarumma et Manchester City pour sa venue totalement conditionnée à un départ d'Ederson, gardien des Skyblues aux 371 depuis 2017. « L'accord entre Donnarumma et (Manchester) City n'est pas un problème. La chose importante via cruciale est la situation avec Ederson. Il est très important pour Manchester City, de faire partir Ederson à Galatasaray ou dans une autre équipe pour pouvoir faire venir Gigio Donnarumma ». a confié Fabrizio Romano pour DAZN Espagne.
«S'il n'y a pas de départ d'Ederson, cette opération ne pourra pas se réaliser»
Ederson est la clé de l'opération Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Sans le départ du Brésilien, Donnarumma sera bloqué au PSG selon le journaliste italien. « La négociation entre Manchester City et le joueur en est à son stade final. Ca discute également avec le Paris Saint-Germain, mais c'est une négociation qui est très avancée. Mais, s'il n'y a pas de départ d'Ederson, cette opération ne pourra pas se réaliser. En attendant de voir ce qui va se passer entre Ederson et Galatasaray, Donnarumma attend patiemment et veut aller à Manchester City. Il veut jouer sous les ordres de Pep Guardiola comme entraîneur ».