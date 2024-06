PSG - Real Madrid : Une bataille royale pour un transfert à 60M€ ?

Thomas Bourseau

Le PSG est déterminé à recruter Leny Yoro et a fixé cet objectif de mercato dès cet hiver. Malgré toute sa bonne volonté, le Paris Saint-Germain accuserait un léger retard sur le Real Madrid puisque le défenseur central de 18 ans du LOSC privilégierait le champion d’Europe au champion de France. Néanmoins, Liverpool et le PSG n’auraient pas dit leur dernier mot.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier dans l’hexagone. Le10sport.com vous dévoilait le 1er avril dernier que le Paris Saint-Germain avait pour but de mettre la main sur un attaquant latéral, un milieu axial ainsi qu’un défenseur central droit lors de la session des transferts. Leny Yoro (18 ans) fait partie des gros projets mercato du champion de France. Et d’ailleurs, le10sport.com vous affirmait en janvier dernier qu’un rendez-vous était pris pour cet été afin que Yoro puisse déposer ses valises au PSG.

«Le joueur veut attendre le Real Madrid»

Cependant, le Paris Saint-Germain est tout, sauf favori si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano divulguées sur CaughtOffside . « Le Real Madrid demeure le favori parce que le joueur veut attendre le Real Madrid. Ils ont donc le ressenti que Leny Yoro veut les rejoindre et les attendre. Cependant, si le Real Madrid ne peut pas rendre cette opération faisable cet été, il pourrait considérer d’autres opportunités ».

Liverpool et le PSG prêts à faire changer d’avis Leny Yoro ?