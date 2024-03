PSG - Real Madrid : Il révèle un secret sur le transfert de Mbappé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat avec le PSG. Une information confirmée par Jérôme Rothen. Dans la foulée, l'ancien milieu gauche parisien a révélé que la star de 25 ans allait faire une annonce dès qu'il sera sûr que le club parisien et l'écurie merengue ne se rencontreront pas en Ligue des Champions.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français de 25 ans défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

PSG - Real Madrid : Le nouveau contrat de Mbappé enfin dévoilé ? https://t.co/5xmjdpguFb pic.twitter.com/968YGY0IWm — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

«Il va signer au Real Madrid»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé a refusé d'officialiser son départ du PSG et d'annoncer sa prochaine destination. « Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, c’est que j’ai rien à annoncer » , a déclaré le numéro 7 parisien.

Mbappé attend une élimination du PSG ou du Real