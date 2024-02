PSG - Real Madrid : Coup de théâtre, le clan Mbappé a tranché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On est encore loin d'un accord entre le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid. La première proposition du club espagnol n'aurait pas convaincu l'entourage du joueur, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Reste à savoir si Florentino Perez reviendra à la charge avec une offre revue à la hausse.

Ça s'agite en coulisses dans le dossier Kylian Mbappé. L'ensemble des parties avancent leurs pions sans connaître avec certitude la réelle volonté du joueur parisien. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international français ne laisse rien transparaître au quotidien et sa mère, qui est aussi sa représentante, écouterait l'ensemble des parties, notamment le Real Madrid, qui n'a pas tardé à lancer son offensive. The Athletic donne des détails sur la proposition de Florentino Perez.

Le clan Mbappé a des doutes

A en croire le média anglais, l'offre du Real Madrid serait inférieure à celle du PSG. Les chiffres n'ont pas filtré, mais elle n'est pas de nature à convaincre le clan Mbappé. L'entourage de la star tricolore aurait des doutes sur la proposition de Florentino Perez qui, de son côté, estime avoir fait le nécessaire pour tenter de signer le Français. Faut-il comprendre que le président du Real Madrid n'a pas l'intention de transmettre une nouvelle offre ? Les prochains jours permettront de le savoir avec certitude.

Le PSG est tranquille