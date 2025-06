PSG : Pierre Ménès réclame un transfert, c'est urgent ?

Alors qu'Ousmane Dembélé s'est imposé à la pointe de l'attaque du PSG, Gonçalo Ramos doit se contenter d'un rôle de remplaçant sous la houlette de Luis Enrique. Alors que le numéro 10 parisien est blessé actuellement, le buteur portugais a débuté les deux premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, comme l'a affirmé Pierre Ménès, Gonçalo Ramos n'a pas le niveau pour évoluer au PSG.

Privé de Gonçalo Ramos pendant plusieurs mois, Luis Enrique a tenté d'utiliser plusieurs joueurs en tant que faux numéro 9 : Marco Asensio , Désiré Doué et Kang-In Lee. Finalement, le coach du PSG a trouvé la solution parfaite en repositionnant Ousmane Dembélé dans l'axe. Et lorsqu'il a repris la compétition, Gonçalo Ramos a été relégué au rang de remplaçant. Mais alors qu' Ousmane Dembélé est blessé actuellement, le Portugais a été titularisé lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs . Toutefois, Pierre Ménès n'a pas du tout été convaincu par les performances du numéro 9 du PSG aux Etats-Unis, réclamant indirectement son départ.

«S'il faut lui donner le ballon dans les 6m pour qu'il marque...»

« Sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus. Je suis désolé de confirmer ce que je vis semaine après semaine : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club. Il a une occasion sur un coup de pied arrêté de Vitinha quelques minutes avant de sortir, et c'est tout. Le reste, c'est même pas qu'il est mauvais, il est inexistant. Il n'est pas servi, mais s'il faut lui donner le ballon dans les 6 mètres pour qu'il marque un but, c'est très compliqué. Dans le système de jeu de Luis Enrique, ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça : un joueur dont la participation au jeu est quasi-nulle, dont l'expression technique balle au pied est quasi-nulle. Je suis désolé, ce PSG est orphelin de Dembélé », a pesté Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.